César Bono da positivo a Covid-19: “Ya tenía las dos vacunas”

Con la tercera ola de Covid-19 activa, ya son varios famosos que han confirmado su contagio a pesar de contar con ambas dosis de la vacuna; uno de ellos es el actor César Bono, quien dio positivo a la enfermedad durante las grabaciones de un nuevo proyecto.

La noticia se dio a conocer a través del programa “Chismorreo” de Multimedios Televisión, detallando que la estrella de Vecinos se encontraba en la filmación de una serie cuando surgió un brote de coronavirus.

“Resulta que él estaba filmando una serie gringa aquí en México, desgraciadamente fue ahí donde se contagió de covid-19, César Bono”, detalló María Luisa Valdés.

A pesar de haber salido positivo, el actor no ha presentado ningún síntoma, lo que se le atribuye a las dos dosis de la vacuna contra Covid-19 que ya recibió.

“Se le detectó el virus al realizarle una prueba como parte de los protocolos sanitarios de la producción”, por lo que las grabaciones serían suspendidas hasta tiempo indefinido, indicó la conductora.

La noticia sobre su contagio rápidamente se difundió en redes sociales y preocupó a los internautas, puesto que hace algunos meses encendió las alarmas al hablar sobre su estado de salud.

En un homenaje que se le realizó en el programa “Hoy” hace algunos meses, César Bono sorprendió al presentarse en silla de ruedas; ante la conmoción que causó, salió a hablar al respecto.

“No me canso de luchar por la salud, me canso del movimiento. Quiero ser sincero con ustedes, en la pura vestida después de bañarme me canso más que de 15 horas de trabajo forzado en Siberia”, dijo a las cámaras del programa.

