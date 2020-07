¡César Bono tiene los días contados! 🙀🙀

¿César Bono con poco tiempo de vida?, esto dice… Acusó que los medios malinterpretaron sus declaraciones…

El actor mexicano César Bono rechazó que haya dicho que le quedaba poco tiempo de vida y acusó que los medios han malinterpretado sus declaraciones.

En una entrevista para el programa “Sale el Sol”, el actor de la serie cómica “Vecinos”, de Televisa, detalló que dio unas declaraciones a una revista de espectáculos, donde le preguntaban sobre su estado de salud.

“Me dicen “¿que tuvo usted 8 infartos cerebrales? […]¿Usted que cree que le queda el mismo tiempo de vida el día de hoy el que tenía antes de que le dieran 8 infartos en una noche?” No, yo creo que me queda menos tiempo de vida. Y así las preguntas las contestaba son sinceridad y honestidad”, mencionó Bono.

El protagonista de la obra “Defendiendo al Cavernícola” consideró que ese tipo de publicaciones le molesta, ya que pueden causar dolor a sus familiares y las personas que lo estiman.

Añadió que en una ocasión, el actor Sergio Mayer le llamó por una nota que mencionaba que Bono, el cantante de la banda U2, supuestamente había recibido una balacera.

“A lo mejor es más tinta decir ‘Bono, el de U2’, pero ponen ‘a Bono’ y les vale gorro lo que piense Sergio Mayer o lo que piensen mis hijos. Pero no, no me quedan tantos años de vida como en mis veinte, pero no creo morirme mañana mismo”, aseguró el actor.