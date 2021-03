Cepillín reaparece junto a Rey Grupero tras su cirugía de emergencia

A unos días de que Cepillín fuera sometido a una cirugía de emergencia, surgieron nuevas fotos del comediante, al lado del influencer Rey Grupero. ¡Te contamos los detalles!

Luis Alberto Ordaz, mejor conocido como Rey Grupero, visitó a Cepillín, en el Corporativo Hospital Satélite luego de la cirugía a la que fue sometido el lunes.

Rey Grupero se sumó a lista de celebridades que contribuyeron al apoyo financiero del tratamiento de Cepillín, para ello se encargó de vender una caricatura del payasito más famoso de la televisión.

En su cuenta de instagram, el youtuber compartió un emotivo mensaje a sus seguidores, en donde se mostró feliz por su amistad con Cepillín:

“Lo pude ver y eso me llena de alegría ya hasta me están pidiendo más cuadros para esta súper iniciativa me siento honrado de ser amigo de la familia Cepillín y a toda la banda sigamos apoyando a esta estrella”.

Te puede interesar:

Hijo de “Cepillín” revela detalles sobre su cirugía

Además de esto, Rey Grupero publicó un video junto a Cepillín, en el que se le pudo ver recuperado y con energía.

“Aquí estoy con Rey Grupero, mi gran amigo. Tus fans nos están ayudando demasiado, te quiero mucho y lo agradezco”, dijo el cómico.

Rey Grupero no es el único famoso que decidió brindarle una mano a Cepillín. Angélica Vale emprendió una colecta a través de Internet para reunir los fondos necesarios para el tratamiento del payaso de la televisión el pasado 28 de febrero. Hasta el momento, ha recaudado 10 mil 300 dólares.

Actualmente, el cantante y comediante Cepillín se encuentra mejorando tras la cirugía de emergencia en la columna vertebral. Su hijo, Ricardo González Jr., confirmó que el cantante ya está mucho mejor.

“Él estaba bajando las escaleras de su casa, estuvo a punto de caerse, pero como es muy ágil se agarró del barandal. De ahí le vino un dolor, un piquete en su espalda. Bajó, pero le empezó a aumentar ese dolor hasta ya no soportarlo”, dijo el hijo del comediante.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.