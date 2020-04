Cepillín arremete contra Kiko por no creer en el COVID-19. Carlos Villagrán dijo que el virus no existe, por lo que el payasito lo llamó “ignorante”.

Según el actor dijo que Bill Gates y un grupo de empresarios quieren apoderarse del mundo y en un futuro ellos ser los líderes.

Quien se la ha ido duro y directo a la yugular a Carlos Villagrán, ha sido Ricardo González, mejor conocido como “Cepillín”.

Debido a que Carlos Villagrán, quien diera vida a “kiko” en el “El Chavo del 8”, asegurara que el coronavirus no existe.

Por lo que ha desatado miles de críticas por parte de sus seguidores, el actor dice que el COVID-19 ha sido creado para tener sometida a la población mundial.

Uno de los famosos que ha sido el primero en arremeter ante las declaraciones de “Kiko” ha sido “Cepillín”, el payasito ha llamado ignorante al actor por sus inoportunas declaraciones ante confinamiento que se viven en casi todo el mundo:

“Creo que existe una ignorancia, no irresponsabilidad, el caso de Carlos a lo mejor no está bien empapado de esto como uno,

Según Cepillín dijo que al no creer en el coronavirus, sería como negar otros virus, como ejemplo la influenza:

“Es como decir que no existe la gripa, es como decir que no existe el H1N1 (influenza), es como decir que no existe la diabetes, o sea, Carlos Villagrán no sé por qué lo diría, pero de que existe, existe”, comentó.