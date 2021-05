La tarde del pasado miércoles, Celia Lora confirmó que volverá a posar para la revista Playboy para conmemorar el décimo aniversario de su primera portada con la famosa revista.

La declaración se dio cuando Lora fue abordada durante su llegada a un evento del TikToker Papi Kunno.

“Este año son 10 que salí la primera vez; ese es el tema“, indicó la hija de Alex Lora. Asimismo, compartió cuál sería la locación indicada para realizar dicha sesión.

“Yo quiero que sea en un hotel de un amigo mío que está muy padre, como de la Roma, ese tipo de lugar“, detalló.

Además del décimo aniversario de su primera portada, Celia Lora indicó que al posar con poca ropa busca motivar a las mujeres para que se acepten como son.

“A mi me gusta mucho eso, de transmitir eso, de que estés contenta con tu cuerpo, no importa cómo sea, que te la creas. No importa cómo sean sus cuerpos, deben aprender a aceptarse y amarse tal y como son“, dijo.

“Yo por ejemplo cuando tengo fotos no se posar con ropa: encuerada ya sé qué traigo”, agregó la influencer de 37 años.

Para Celia Lora, no supone un reto mostrarse con poca ropa, pues tiene su propia cuenta de Only Fans. Esta es una plataforma donde los usuarios pagan una suscripción mensual para tener acceso al contenido exclusivo que suben otras personas.

En su caso, se trata de fotografías sensuales o videos de índole sexual que de acuerdo a sus declaraciones: “quita la hipocresía y la doble moral; yo porque no trato de aparentar algo que no soy y no lo veo morboso, no le encuentro nada de malo“.

