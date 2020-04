Celia Lora cacheteó a Martha Figueroa, así fue el incidente. La playmate se molestó por una serie de declaraciones que hizo la periodista de espectáculos.

Una vez más la hija de Álex Lora se encuentra en el ojo del huracán debido al golpe que le propuso a Martha Figueroa.

Quien siempre ha demostrado tener fuerte carácter es Celia Lora, desde que comenzó en el mundo del espectáculo.

Siempre se ha sabido defender de los diferentes ataques a los que ha sido objeto.

Tal como lo hizo con Martha Figueroa, a quien cacheteó por haberse metido con ella, esto ocurrió en un restaurante de la Ciudad de México.

Aunque el incidente ocurrió en abril del 2006, el video ha vuelto a surgir, todo comenzó cuando la periodista de espectáculos dijo que lo único que había hecho Celia Lora en su carrera artística es haber posado para una revista de caballeros.

Debido a estas declaraciones Celia se enfureció, en aquel entonces Martha así narró los hechos del incidente:

“Yo llegue pedí una mesa y en lo que estaba ahí esperando en la entrada que me asignaran mi mesa que pasaron dos minutos se paró enfrente de mi con un celular hablando con alguien me empujó”, comentó cuando la modelo la encaró.

Pero al ver que la periodista de espectáculos no le dio mucha importancia, Celia Lora se molestó más, fue cuando se regresó y la golpeó en el rostro:

“Le dijo a la persona con la que hablaba mira una gata me acabó de encontrar yo no me sentí aludida seguí en lo mío lo volvió a repetir pero ahora sí diciéndome es para ti.

Tampoco le hice caso entonces como que ya se estaba yendo se regresó, se puso enfrente de mí y me preguntó con ojos así como desorbitados tú sabes quién soy y tú me ha visto una vez en tú vida así como loca y cuando le dije sí pas…”, reveló Martha Figueroa.