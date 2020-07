Celia Cruz fue quien creó las colaboraciones con el reggaeton. Actualmente es normal ver duetos musicales entre artistas urbanos con colegas de otro género musical. Y si bien podría pensarse que esto es algo de hace unos años, lo cierto es que Celia Cruz fue quien incursionó antes que nadie. Te platicamos esta hisotria.

Este jueves se cumple el 17 aniversario luctuoso de la cantante cubana y para recordarla te platicamos una etapa de su vida que probablemente hayas pasado por alto. Y es que ella fue la verdadera pionera de los duetos entre el reggaetón y otros géneros.

Podría pensar que fueron Shaira y Alejandro Sanz quienes con la canción “La Tortura” crearon algo parecido a lo que ahora vemos, sin embargo un año antes Cruz y El General lanzaban el éxito “Ella tiene fuego” que combinaba sonidos de reggaeton con los de la cubana.

Celia Cruz y el General

La canción fue lanzada el mismo año que la cantante murió a causa de un tumor cerebral que terminó con su vida a la edad de 78 años. La canción combina sonidos tropicales y rap, además de que su pegajosa melodía la convirtió en un éxito de inmediato.

Esta canción no solo fue bien aceptada entre los jóvenes de la época, también posicionaba a la longeva cantante dentro del radar popular del siglo XXI. Como aún no se hablaba de este tipo de colaboraciones, fue considerada como “un tema de rap”. Lo cierto es que el término “género urbano” aún no había sido inventado.

Así Celia Cruz fue quien creó las colaboraciones con el reggaeton

