Celebridades que despreciaron la fama y buscaron trabajos comunes

Un día como hoy, el 27 de febrero de 1989, nació en Nueva Orleans, Brittany Ashton Holmes. Es una actriz estadounidense muy conocida por su papel de Darla en la película The Little Rascals. Holmes en la actualidad reside en Los Ángeles y está trabajando para obtener su título en Ciencias Políticas. #brittanyashtonholmes #darla #thelittlerascals