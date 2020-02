Carnaval de Veracruz: ¿A los veracruzanos no les gusta el carnaval?

¿A los veracruzanos no les gusta el carnaval? El Carnaval de Veracruz es la máxima fiesta de los jarochos, pero no a todos les gusta. Una parte de la población local prefiere no asistir a los festejos del Rey Momo debido al bullicio y el caos que se genera durante estos días.

La violencia y riñas desatadas son el principal factor por el que desde hace ya varios años muchos veracruzanos se alejaron de las fiestas carnestolendas. El ambiente de algarabía propicia como nunca el consumo de alcohol, por lo que algunas personas terminan ebrias y desatan el caos.

Pese a la presencia de corporaciones de seguridad pública como la Marina, Policía Estatal y Policías Municipales, el Carnaval de Veracruz también es un evento idóneo para la comisión de delitos como robos y asaltos, sobre todo cuando se llevan a cabo los desfiles nocturnos

“Hay mucha violencia, los crímenes se disparan, por lo regular encuentras las fiscalías llenas por personas que fueron puñaleadas, que les robaron la cadena, el celular, que porque se golpearon porque andaban alcoholizados”, opinó Juan Hernández.

Anabell Valencia fue una de las veracruzanas que dejó de celebrar el carnaval, luego de que al final de un paseo uno de sus amigos fuera golpeado sin ningún motivo. “Le reventaron su ojo y el montón se le fue encima contra él solo, por eso es que dejé de ir un tiempo, porque no me gustó la situación”, compartió.

Otro de los motivos por los que a algunos veracruzanos no les gustan “las fiestas de la carne” es por el caos vial que se genera a lo largo de todo el boulevard Manuel Ávila Camacho y en las principales calles del Centro Histórico.

“Si tú quieres circular por el boulevard no puedes, ya te tapó el tránsito la calle, luego no dan los avisos correspondientes de qué calles van a cerrar, la verdad sobrepasa el tráfico a los elementos de Tránsito, hay muy pocos elementos para temporada de carnaval”, comentó Emmanuel Martínez.

Definitivamente hay quienes no simpatizan en lo absoluto con la fiesta, pero hay otras personas que con el paso de los años se fueron desencantando del carnaval. Por ejemplo, Mercedes Espinoza dejó de asistir a los desfiles a raíz de que el comité organizador decidió empezar a cobrar las gradas. “Ha cambiado porque antes nosotros íbamos a apartar el lugar, las sillas, y nos divertíamos, ahora no, hay que pagar, ya no es como antes”, expresó.

Así es como algunos veracruzanos no les gusta el carnaval pues representa una molestia.

