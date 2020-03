Carmen Salinas se disculpa públicamente con la embajada China de México. Luego de que hiciera unos comentarios negativos contra el COVID-19.

El virus que esta provocando la muerte en varios países del mundo, se originó en Wuhan, China.

Tras las polémicas declaraciones que hizo Carmen Salinas sobre el coronavirus hace unos días.

La embajada de China en México pidió que la actriz les ofreciera unas disculpas públicas.

“Por este medio me permito ofrecer mis más sinceras disculpas por el daño y el malestar que mis comentarios puedan haber ocasionado. Entiendo que en estos momentos en que el mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón. Puedo asegurarles que nunca tuve la intención de dañar y que mi arrepentimiento es sincero, por lo que me comprometo además a no repetir esta situación”, dice el comunicado.