El colombiano Carlos Vives está de luto luego del lamentable fallecimiento de su padre, el médico otorrinolaringólogo Luis Aurelio Vives, quien murió en Santa Marta, Colombia, a los 91 años.

La noticia fue confirmada por la publicista del cantante a la agencia The Associated Press (AP), y aunque no se confirmó la causa de su deceso, se informó que su familia se encontraba junto a él.

Luego de revelarse el fallecimiento de su papá, el intérprete de “La Bicicleta” compartió un emotivo mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram.

Allí, el músico de 59 años honró la memoria de su padre con un video collage de fotos familiares y su canción “Los buenos tiempos” como fondo.

En la descripción, Carlos Vives afirmó sentirse devastado y con el alma rota por la partida de su progenitor: “Hoy lunes de Pascua se me fue mi papá. Y me vuelvo a sentir desamparado como la primera vez.“

“Lo veo salir de su casa para no volver y se me parte el alma y caigo en cuenta de que todo lo que he sido ha sido por él: actor, cantante de vallenatos, deportista, hincha del Unión, filántropo… Tal vez para que él sintiera que nunca nos habíamos separado”, agregó.

Varios artistas envían sus condolencias a Carlos Vives

Luego de que trascendiera la triste noticia en redes sociales, varias personalidades del medio del entretenimiento, hasta el presidente de Colombia, Iván Duque, compartieron sus condolencias con Vives.

“Mi más sentido pésame para Carlos Vives y toda su familia en este momento difícil. Mandando todo mi amor“, tuiteó Juanes. Mientras que Alejandro Sanz respondió su publicación con un “Que papá Dios lo tenga en su gloria”.

Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque reiteró su solidaridad al cantante:

“Le expresamos nuestra solidaridad a Carlos Vives y a toda su familia por el fallecimiento de su padre, el Dr. Luis Aurelio Vives, un médico que siempre estuvo al servicio de los samarios. Los acompañamos en oración”, escribió en Twitter.

