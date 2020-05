Carlos Rivera y su primer amor, quien murió trágicamente

Carlos Rivera y su primer amor. El cantante siempre ha sido muy reservado al momento de hablar de su vida personal sin embargo hay una persona a la que lleva en su corazón, se trata de la primera novia de Carlos Rivera quien murió trágicamente. Te contamos la historia.

Actualmente el ex académico mantiene una relación con Cynthia Rodríguez, la conductora de Venga la Alegría con quien no se deja ver mucho, él asegura que mantiene su relación en el hermetismo debido a que no quiere exponerse al ojo público, pues no quiere que fracase.

Sin embargo la historia de su primer amor se remonta al año 2004, cuando participó en el reality show que lo vio crecer ¿Recuerdas de quién se trata? Te platicamos la historia.

La primera novia de Carlos Rivera

Fue en La Academia de Tv Azteca donde conoció a la también cantante Hiromi Hayakawa, ella fue su primera novia. El amor que ambos vivieron dentro del programa quedó grabado antes las cámaras, además sobre el escenario no perdían la oportunidad de demostrar el gran talento que ambos tenían.

Si bien su química era impresionante, lo cierto es que al terminar el programa se acabó la relación, pues sus apretadas agendas y el éxito que adquirieron les impidieron estar juntos. Años después Hiromi se casí con Fernando Santana y Rivera inició una relación con Cynthia Rodríguez.

Hirimi moriría trágicamente en el 2017, luego de que sufrió complicaciones en su embarazo y perdió la vida al lado de la su bebé. Rivera confesó al escuchar la noticia que se sintió destrozado y aseguró que siempre guardaría un pedazo muy espacial en su corazón.

Lo cierto es que Hiromi fue el primer amor de Carlos Rivera y como su primera novia siempre será muy importante para él y jamás la olvidará.

Con información de Publimetro.