¿Andan? Carlos Ferro aclara qué tipo de relación mantiene con María León

Luego de muchos dimes y diretes sobre el posible romance entre María León y Carlos Ferro, el actor rompió el silencio y reveló cuál es el verdadero lazo que los une. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Durante su visita en el programa “Miembros al Aire”, Ferro finalmente respondió la pregunta del millón: ¿Cuál es su situación sentimental con María León?, y la respuesta dejó a más de uno con la boca abierta.

“Mira, cuando salimos, salimos de vez en cuando. Cuando se puede se puede, y cuando no, pues no (…) Lo intentamos, lo intentamos una vez, no funcionó, luego sí, luego no“, declaró Ferro.

En cuanto fue cuestionado sobre cómo surgió “la chispa” entre ambos, Carlos declaró que “la conocí en unas Tv y novelas, la invité a salir y nada más me hizo así como ‘jajaja, estás pendej*, wey’. Le dije, ‘oye, te invito a salir, nos vemos después, te escribo, qué onda’, (ella contestó) ‘sí, luego vemos'”.

Te puede interesar:

María León sufre tremenda caída al hacer pool dance

EXCLUSIVA: María León regresa a ‘Hoy no me puedo levantar’ pisando fuerte: “Mucho más poderosa, luchona y real”

A pesar de haber mostrado interés, en ese entonces no pudieron consolidar ninguna relación, esto debido a que se encontraban en momentos distintos de sus vidas.

“‘¿Sabes qué? No estamos coincidiendo en esto, no tenemos tiempo. Mejor cuando se den las cosas y cuando estemos en la misma frecuencia, igual y se pueda dar'”, detalló.

Las declaraciones de Carlos Ferro surgen a solo unas semanas de que María León se sincerara sobre su situación sentimental, argumentando que “estoy soltera, pero no sola y estoy feliz”.

“Creo que después de lo que estamos viviendo en esta pandemia, deberíamos de evitar pedirnos permiso para hacer ciertas cosas; quiero conocer gente, vivir“, agregó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.