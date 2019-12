Carla Estrada, lista para la serie de Gloria Trevi

La actriz Michelle Rodríguez provoca risa y cautiva con su voz, lo que la ha llevado a ser parte de grandes obras musicales y programas en televisión.

Una de las actrices que despedirá este 2019 con grandes éxitos en su carrera es Michelle Rodríguez, la actriz y cantante compartió con El Dictamen todo sobre su más reciente participación en el programa ¿Quién es la Máscara?, así como su actuación en la obra musical de teatro Chicago, donde logra imponerse con su gran voz.

La actriz mexicana que comenzó su carrera desde 1999, ha logrado demostrar que gracias a su talento actoral y vocal se ha podido abrir paso en el mundo del espectáculo.

Uno de sus más recientes trabajos y con los que logró cautivar a todo el público fue en su participación en ¿Quién es la Máscara? donde ocultó su identidad detrás de ‘Mounstro’, “Fue uno de los grandes regalos de este año, recibí mucho cariño de la gente, por que fue un gran reto para mí y lo disfrute enormemente”, dijo.

Durante su participación en el programa ocupó el cuarto lugar, la personalidad tierna de ‘Mounstro’ conquistó al público, la actriz comentó que ella fue dándole vida, para poder atrapar al público.

Tras haber participado en este impactante reality show, la actriz se encuentra trabajando en dos obras de teatro en la CDXM, la primera en ‘Monólogos de la Vagina’ y ‘Chicago’ donde interpreta a una mujer fuerte,” Estoy haciendo a Mama Morton, que es una mujer fuerte, empoderada es la matrona de la cárcel, la que cuida a la asesina, la obra es una joya, es uno de los grandes clásicos, una de mis favoritas, la música esta espectacular, todo el ensamble esta increíble”, informó.

Otro de los programas donde ha participado Michelle Rodríguez es en la quinta temporada de ‘Me Caigo de Risa’, la cual acaba de concluir, ahí provocó grandes carcajadas durante tres temporadas en las que ha estado, por lo que no descarta que pueda estar en una sexta,”Estoy muy contenta y agradecida porque la gente quiere mucho a este programa y nos hace muy feliz”, dijo.

A la actriz también se le vio su lado cómico en el programa ’40 y 20′ el cual ya terminó, pero sigue retransmitiéndose, debido a que es del agrado del público, ” Fueron cuatro temporadas padrísimas, la gente sigue disfrutando los personajes, si hay oportunidad de hacer más bienvenido y sino me encanta que la gente siga conectando con esa historia”, comentó.

Para Michelle Rodríguez es un privilegio poder hacer más lo que más le gusta es actuar, próximamente volverá a la pantalla grande en ‘Sin hijos’ y en el 2020 estará en el Festival de Sudance con la película I Carry You With Me, no te puedes perder a esta gran actriz.

