Cardi B revela cómo recupero su figura de infarto a semanas de dar a luz

La rapera estadounidense Cardi B se convirtió en madre por segunda ocasión a principios de este mes de septiembre y a solo unas semanas del parto ya ha recuperado el escultural cuerpo que la caracteriza. Por esta razón muchos se han cuestionado sobre el “método” con el cual lo logró, y ella ¡ya dio respuesta!

La famosa con ascendencia dominicana nunca ha tenido problema en compartir todo sobre sus cirugías y prueba de ello fue cuando reveló que tras su primer embarazo se sometió a una liposucción.

No obstante, las cosas fueron distintas esta vez, pues de acuerdo a Cardi B se quedó con mal sabor de boca por lo que optó por otras “medidas“: la alimentación y el ejercicio.

“Todo el mundo me dice: ‘Cardi, estás tan en forma, ¿Qué has hecho? ¿Te has hecho una liposucción? ¿Te has hecho una abdominoplastia? No puedes pasar por quirófano después del parto, especialmente si eres como yo, porque perdí mucha sangre“, dijo a través de su cuenta de Instagram.

No obstante, Cardi B prometió a sus fanáticos que algún día revelaría el “infierno” por el que pasó tras someterse a una lipoescultura y no tomarse el tiempo libre necesario para recuperarse: “Algún día os hablaré de la locura de parto que tuve”.

Además de tomarse las cosas con calma y no apresurarse a volver al trabajo tan rápido como su embarazo anterior, la famosa de ascendencia dominicana atribuyó su “cuerpazo” en redes, a la habilidad que desarrollo para posar ante las cámaras.

Asimismo, Cardi hizo un llamado a las mujeres que como ella, tienen la presión social de “recuperar su cuerpo” tras dar a luz, para tomarse las cosas con calma: “Tómense su tiempo, resulta muy duro lidiar con niños, especialmente cuando tienes dos pequeños”.

