Cardi B presume su melena al natural

Cardi B sorprendió el fin de semana al compartir una foto de su pelo al natural. La cantante de 29 años afirmó que temía que se le cayera el cabello después de dar a luz a su hijo, pero estaba feliz de que eso no pasó.

Junto a una selfie, Cardi escribió: “He sido muy consistente con mi rutina de mascarilla para el cabello y con beber agua alcalina, ¡y mira cuánto ha crecido mi cabello! Tenía mucho miedo de que se me cayera el cabello después del nacimiento de mi hijo porque lo he estado cultivando durante años, así que me aseguré de seguirle el ritmo y de hecho gané cabello”, señaló.

Cardi también reveló a sus seguidores en Twitter qué tipo de tratamiento hace en su melena:

“He estado probando diferentes cosas y diferentes aguas vegetales … haré Tik Toks al respecto en mi próximo lavado o en el lavado de cabello de Kulture”, dijo.