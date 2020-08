Capítulos censurados de “El Chavo del 8” ven la luz de forma clandestina. Aquí te presentamos cuáles son y de qué tratan; y por qué fueron censurados…

Luego de que te dimos a conocer que los programas de Roberto Gómez Bolaños ya no serán transmitidos en la televisión mexicana ni en la de otros países y todo porque Grupo Televisa no pudo llegar a un acuerdo con Grupo Chespirito, aquí un listado de los capítulos más polémicos de ‘El Chavo del 8’.

1.- El capítulo donde El Profesor Jirafales se viste como sacerdote

Este capítulo fue censurado y fue grabado en 1983. En un sueño que tiene “El Chavo”, Don Ramón y La Bruja del 71 de casan. En la escena, vemos al Profesor Jirafales vestido de sacerdote y celebrando la misa mientras Doña Florinda lo mira de lo más enamorada y se la pasa coqueteando con él.

La escena no gustó entre la Iglesia Católica que pidió retirar el capítulo del aire, y es que no les pareció que el profesor Jirafales se vistiera de cura. Este capítulo prohibido no se volvió a ver en ninguna de las repeticiones que la serie tuvo en México o América Latina.

2.- El doctor Chapatín ¿pedófilo?

Uno de los episodio, que no es de ‘El Chavo del 8’ pero sí de Roberto Gómez Bolaños, es donde vemos al Doctor Chapatín responder a varias preguntas, entre ellas, por qué se enamora de mujeres sin importar la diferencia de edad.

“¿Sería capaz de casarse con una mujer de 28 años?”, le preguntan a Chapatín, y luego le leyeron una carta en donde le escriben que se avergüenzan de ver cómo enamora a niñas menores de edad. El médico, no obstante, responde que no es verdad, que le “están levantando falsos”.

¡Capítulos censurados de “El Chavo del 8” ven la luz de forma clandestina!📺🚫

#Fama Critican video del “Doctor Chapatín” y lo califican de pedófilo Las redes están divididas, pues unos creen que solo son bromas y otros creen que "Chespirito" se pasó con estos chistes. Míralo aquí y cuéntanos qué piensas:https://t.co/Vwh0uJolq9 pic.twitter.com/7Eu9x5ZVK0 — Soy 502 (@soy_502) January 10, 2020

3.- El Chavo cortándole el cabello a La Chilindrina

Otra de las escenas emblemáticas y más recordadas es cuando ‘El Chavo del 8′ le corta el cabello a la Chilindrina.

La escena causó impacto pues los internautas aun no saben a ciencia cierta si Roberto Gómez de verdad le cortó el cabello a María Antonieta de las Nieves, duda que ya fue despejada por Édgar Vivar en Twitter.

Édgar, quien dio vida al Señor Barriga y a Ñoño en la serie, afirmó que sí, que era el cabello de la actriz el que cortó de verdad El Chavo.

Si lo fué https://t.co/muzDpkPGe4 — Edgar Vivar (@varedg) January 25, 2020

Y tú, ¿qué opinas?…

