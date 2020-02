Capitana Marvel aparece con deformidad en el pie

Gran sorpresa ha causado Brie Larson mejor conocida como Capitana Marvel, quien aparece con deformidad en el pie durante su paso por la alfombra roja de los premios Oscar 2020.

La ganadora del Oscar en el 2016 como Mejor Actor por su película “La habitación”, impactó con su elegante vestido, pero su pie derecho no tanto, el cual ha sido objeto de burlas en redes sociales.

Durante su paso por la tradicional alfombra roja, Capitana Marvel logró ser captada por los cámaras fotográficas, quienes evidenciaron los pies de la actriz.

En la fotografía que anda circulando en redes sociales aparece Brie Larson utilizando unos elegantes zapatos, por lo que terminaron sobresaliendo en la imagen.

Cabe mencionar que la actriz no ha sido bien aceptada por parte de los internautas, especialmente por los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel.

Debido a que no quieren que siga dando vida a Capitana Marvel, por lo que han pedido por Internet recaudar firmas para que le quiten el personaje.

En varias cuentas de Twitter los internautas le han realizado varios memes, donde se burlan de sus pies.

Aunque con todo y memes, hay que destacar lo bella que se vio en la premiación 92 de los Oscar 2020.

he about as sexy as brie larson’s toes pic.twitter.com/US0cdgV4QB

— kenna (@filmchani) February 5, 2020