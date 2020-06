“Cantaré, cantarás”, el himno sobre la unión que reunió a grandes artistas. En el año 1985 los artistas más importantes de Latinoamérica se reunieron para interpretar un tema que habla sobre la unión y la solidaridad. La canción fue compuesta por Alberth Hammond y Juan Carlos Calderón con la letra de Anahí van Zandwaghe.

Es la propuesta hispana de la popular “We are the World” y al momento de su estreno todas las televisoras de América Latina transmitieron simultáneamente un documental. Con esta canción se recaudaron fondos económicos para los programas de UNICEF y así ayudar a niños de Latinoamérica.

Artistas que participaron

Los cantantes que participaron son de todas partes del mundo, el proyecto reunió las grandes voces de: Fernando Allende, María Conchita Alonso, Apollonia Kotero, Ramón Arcusa, Basilio, Braulio, Cantinflas, Irene Cara, Roberto Carlos, Nydia Caro, Vikki Carr, Verónica Castro, Charytín, Chiquetete, Claudia de Colombia, Gal Costa, Celia Cruz, Lupita D’Alessio, Guillermo Dávila, Plácido Domingo, Emmanuel, Sergio Fachelli, José Feliciano, Vicente Fernández, Miguel Gallardo, Lucho Gatica, Julio Iglesias, Antonio de Jesús, José José, Rocío Jurado, Rico Lissette, Valeria Lynch, Cheech Marin, Sérgio Mendes, Lucía Méndez, Menudo, Miami Sound Machine, Amanda Miguel, Ricardo Montalbán, Palito Ortega, Pimpinela, Tony Renis, Danny Rivera, José Luis Rodríguez “El Puma”, Lalo Schifrin, Simone, Manoella Torres, Pedro Vargas, Diego Verdaguer y Yuri.

Letra completa “Cantaré, cantarás”

Julio Iglesias: Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás

Roberto Carlos: que te devuelva el rumbo.

José José: Quiero ser un lugar de paz

Vicente Fernández: y no dejar jamás

José José y Roberto Carlos: que se te acabe el mundo.

Emmanuel: Amigo, amigo…

José Luis Rodríguez “El Puma”: No hay nada que temer: estoy contigo

Pedro Vargas: Y después de la oscuridad

José Feliciano: esperando está un nuevo día.

Menudo: Cantaré, cantarás y esa luz al final del sendero

Julio Iglesias: brillará como un sol que ilumina el mundo entero.

Todos: Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano

José Luis Rodríguez “El Puma”: siempre habrá un lugar, para todo ser humano.

Rocío Jurado: Junto a ti quiero caminar, compartir el pan,

Simone: la pena y la esperanza.

Lucía Méndez: Descubrir que en el corazón siempre hay un rincón

Amanda Miguel y Valeria Lynch: que no olvida la infancia.

María Conchita Alonso: Amigo, amigo…

Vikki Carr: Hay tanto por hacer, ¡cuentas conmigo!

Todos: Cantaré, cantarás y esa luz al final del sendero

Emmanuel: brillará como un sol, que ilumina el mundo entero.

Todos: Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano

José José: siempre habrá un lugar, para todo ser humano.

Plácido Domingo e Irene Cara: Yo quisiera tener poder de ayudar y cambiar tu destino.

Todos: Te daré cuanto puedo dar solo sé cantar y para ti es mi canto. Y mi voz junto a las demás, en la inmensidad se está escuchando.

Todos: Cantaré, cantarás y esa luz al final del sendero

Vicente Fernández: brillará como un sol que ilumina el mundo entero

Todos: Cada vez somos más y si al fin nos damos la mano

Roberto Carlos: Siempre habrá

Simone: un lugar

Roberto Carlos, Simone y todos en coro: para todo ser humano.

Todos con José Feliciano: cantan el verso en inglés y termina con el coro en español.

Este es el himno “Cantaré, cantarás”, el himno sobre la unión que reunió a grandes artistas.

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.