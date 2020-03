Cantantes ofrecen conciertos ONLINE por Covid-19. Definitivamente la música es la mejor medicina para levantar los ánimos.

Tras declarar la Organización Mundial de la Salud (OMS) que el coronavirus es un pandemia, una de las recomendaciones que hizo fue evitar concentrar gente en algún lugar cerrado.

Por lo que varios cantantes se han visto afectados y como medida de sanidad cancelaron sus conciertos que tenían en algunos países.

Luego de que varias personas se han quedado sin poder ver la prentación de su artista favorito.

Algunos han complacido a sus seguidores y han ofrecido conciertos ONLINE, de esta manera evitar que se contagie alguna persona y por lo pronto en lo que se reanudan actividades tener un poco de buen humor ante el Covid-19.

Cantantes como Laura Pausini, Alejandro Sanz, Juanes, Tiziano Ferro, y Chris Marti vocalista de Coldplay, han son los que han ofrecido este tipo de conciertos.

Ambos artistas se encuentran en cuarentena en su natal Italia, ha sido uno de los países que más afectados se han visto con el Covid-19.

“Tiziano Ferro y yo haremos un doble directo en Instagram”, comentó Laura Pausini.

Grandes @LauraPausini y @TizianoFerro cantando Non me lo so spiegare en su directo de Instagram!! pic.twitter.com/9GgYNuhxOn

— ♡𝙿𝚊𝚞𝚜𝚒𝚗𝚒𝚊𝚗𝚒 𝚍𝚒 𝚌𝚞𝚘𝚛𝚎 𝙵𝙲𝙴♡ (@PausiniCuoreFCE) March 17, 2020