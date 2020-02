Camión de basura pone “Tusa” e impacta a los vecinos

Este día Shakira se encuentra doblemente feliz, este 2 de febrero cumple 43 años de edad y los festeja ofreciendo su espectacular Show del Medio Tiempo en el Super Bowl.

Por lo que Shakira seguramente al ver su increíble show, comenzará a festejar su cumpleaños.

Aunque una de las mejores formas de hacerlo es trabajando y vaya que sí trabajó Shakira al preparar estupendo show junto a JLo.

Cabe mencionar que Shakira y su pareja Gerard Piqué cumplen años el mismo día, él cumple 33 años y ella 43.

La pareja seguramente esta festejando el triunfo de la cantante junto con sus hijos Milan y Sasha.

Shakira previó a dar el maravillo show en el Super Bowl comentó que no se acordaba que el día de la presentación cumplía años:

“No me creerás, pero ni siquiera lo he pensado. He estado tan concentrada en las preparaciones que no veo más allá del halftime, pero lo que más quiero es celebrar con mi familia, ya que en estos últimos días no he podido estar con ellos y todos tenemos cumpleaños por estas fechas”, dijo.

Para la interprete de ‘Me Gusta’ el haber participado en la máxima fiesta de la NFL fue uno de los mejores regalos que pudo tener.

Asimismo, Shakira reveló que el evento le representaba mucha responsabilidad, por lo que se preparó para dar un estupendo show y vaya que lo logró.

Con información de Instagram.