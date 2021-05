Camila Sodi reveló detalles de su doloroso divorcio con Diego Luna: “Fue durísimo”

En medio de una semana llena de acontecimientos “inesperados”, la actriz Camila Sodi destapó algunos de los momentos más importantes de su vida al lado de su amiga, Aislinn Derbez.

Durante su participación en el podcast “La Magia del Caos”, la sobrina de Thalía habló sobre la maternidad, la tensa relación que mantiene con los medios, así como de su proceso de divorcio con Diego Luna.

Este último tema acaparó la atención de los titulares, debido a que la actriz se ha caracterizado por mantener su vida amorosa muy privada.

La protagonista de “El exorcismo de Carmen Farías” indicó que su divorcio con Diego Luna fue una transición de amor que hoy les permite llevar una relación sana, por el bien de sus hijos.

“Las herramientas que uno va recolectando en la vida son súper importantes para ir construyendo tu versión del amor y al final decides si te quieres quedar o no en la relación que estás y si es no, las consecuencias ya sabemos cuáles son, son durísimas, pero son consecuencias que al final juegan a tu favor“, contó a Aislinn Derbez.

Camila Sodi se sincera sobre su divorcio con Diego Luna

Sin embargo, para Camila Sodi no fue fácil llegar a ese punto de su vida. Para explicar su punto, recordó un duro momento que vivió en la vía pública al lado de Diego Luna y que la dejó marcada hasta el día de hoy.

De acuerdo a sus declaraciones, la en ese entonces pareja había tenido una discusión que la hizo romper en llanto. Minutos más tarde, un fanático los interrumpió para pedirles un autógrafo.

“Yo estaba llorando… una escena súper cabr*na, estábamos en el proceso y nunca se me va a olvidar… ‘perdón que los interrumpa pero me pueden dar un autógrafo’, no podía, volteé a verlo llorando como desquiciada y le dije ‘te atreviste’. No podía creer la situación, me trabé, les valió madres”, relató.

A pesar de que su separación con el actor mexicano fue muy dolorosa para ella, Camila Sodi está lista para reencontrarse con el amor, aunque tendría que encontrar tiempo para hacerlo, pues este lo dedica al trabajo y sus hijos.

“Tengo ganas ya, durante mucho tiempo no porque estaba trabajando en reconstruirme a mí y mis conceptos y todo de lo que venimos hablando, pero creo que estoy en un lugar bastante maduro emocionalmente“, finalizó Sodi.

