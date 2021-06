¡Cambiazo de look! Así luce Pedro Sola sin bigote

Después de 30 años, el conductor de “Ventaneando”, Pedro Sola, se mostró con un radical cambio de look en la última transmisión del programa, dejando atrás su característico bigote.

Fue a través de su cuenta de Instagram que el presentador decidió hablar sobre su nueva imagen, afirmando que el cambio lo puso nervioso pero decidió hacerlo para renovarse.

“Sin bigote me siento desnudo… No, no es cierto; estaba muy nervioso por la mañana, me sentía muy angustiado porque hace 30 años que no me cortaba el bigote“, dijo el Tío Pedrito.

Asimismo, Sola explicó que su decisión se vio respaldada por una reconocida marca de rastrillos: “Pero he sido tan apapachado por todo el equipo de producción, de ventas y los clientes, que verdaderamente me siento muy bien”.

Además del clip compartido por la cuenta de Ventaneando, Pedro Sola recurrió a su propio perfil para compartir el antes y después de su transformación.

Como era de esperarse, la imagen desató una ola de comentarios divididos. Sin embargo, la mayoría de ellos aplaudieron la decisión del presentador.

“”¡Te quitaste años! Ahora complementa con un corte de cabello más fashion”; “Te ves guapísimo, Pedrito” y “Te resalta el color de los ojos”, son algunos ejemplos de dichos comentarios.

