“Calladitas nos vemos más bonitas”, Yuri habla sobre el feminismo

“Calladitas nos vemos más bonitas” está fue la opinión de la cantante Yuri sobre el movimiento del feminismo que se vive hoy en día.

Sin duda, Yuri es una de las grandes intérpretes de México que ha marcado muchas décadas con sus canciones y sus interpretaciones.

En días pasados, la interprete de “La maldita primavera” tuvo un desliz al dar su opinión sobre los movimientos feministas que hoy en día se realizan a causa del alto número de feminicidios y desapariciones en nuestro país.

Como resultado, Yuri fue altamente criticada por declarar acerca de estos movimientos feministas y mostró su descontento ante ello.

La cantante Yuri habla sobre el feminismo y asegura no estar de acuerdo

“El feminismo a mí no me gusta y me han criticado. ‘Ay, Yuri’, me dicen y me vale. ¿Pasó algo cuando rallaron los monumentos? ¿Pasó algo o hizo algo el gobierno? ¿Pasó algo? Nada. ¿Vale la pena levantarnos en armas? Calladitas nos vemos más bonitas”, dijo la famosa.

Lo anterior fue lo que la cantante declaró ante una audiencia que después de escucharla se quedó completamente callada al oír la postura de la cantante.

A partir de esto, enseguida en las redes sociales se inundaron de críticas para la también actriz.

Ademas, Alex Murillo fue uno de ellos, uno de los influencers que mostró su molestia por medio de Twitter.

“Tal vez si esta señora no se dedicara a hundir más su carrera con este tipo de declaraciones, aún podría vivir de la música y no siendo un relleno en programas”, escribió Alex.

Yuri es una inventada, se burlan por videos en TikTok

Finalmente, al parecer la cantante Yuri no está al pendiente de la situación que vive hoy en día nuestro país en cuestión de inseguridad, una situación lamentable para la intérprete.

