Call Of Duty confunde incas con aztecas.

Call Of Duty: Modern Warfare sacó una expansión llamada “Aztlán”. No obstante, compartió una imagen de Macchu Picchu como representación de la cultura azteca. Dentro hay 5 objetos nuevos. Los objetos “Aztlán” son el blueprint de la PKM llamado el Quetzalcoatl, el blueprint del SKS llamado el Xolotl. Un Charm llamado el Cursed Seal, un Calling Card llamado el Heart of the Jungle y un emblema llamado Forgotten Power.

Si ven sus imágenes, podrán darse cuenta de las obvias influencias aztecas. ¿Está mal? Muchos lo vieron con malos ojos.

Call Of Duty confunde incas con aztecas.

La millonaria empresa compartió una imagen de Macchu Picchu en el anuncio de pack llamado “Aztlán”. Siendo la primera la ciudad más importante de la cultura inca, mientras que “Aztlán” es el nombre del que supuestamente, llegaron los aztecas. De alguna forma, un equipo entero de desarrolladores y diseñadores vio a Macchu Picchu y pensó “sip, esto representa a los aztecas”.

Según sus creencias “Aztlán” significa “La Tierra de las Garzas” y está ubicado más al norte de sus dominios. Pero creyeron que lo más importante sería alojarse en una ciudad donde vieran a un águila devorando una serpiente. Como fuere, sirve para demostrar que los recursos no es sinónimo de estar preparados.

