Luego de que la influencer veracruzana, Yeri MUA, revelara que su ex pareja, Brian Villegas “Paponas”, le debe una cantidad exorbitante de dinero, el papá de la Bratz Jarocha salió a defenderla y acusó a Paponas de abusar de la confianza de su hija.

El papá de Yeri denunció que “Paponas” la puso como aval del crédito automotriz de su camioneta y no sólo eso, también la llevó a la notaría para ponerla como aval solidario de la renta del local donde tiene su negocio.

“Tú señor llevaste a mi hija a una notaría de los dueños del inmueble, o algo así, para que mi hija firmara como aval obligado solidario, entonces te pido que lo vayas viendo porque si no, vamos a tener un acercamiento con el dueño del inmueble y le vamos a preguntar… “, expresó en un En vivo.

El papá de Yeri MUA, le pidió a “Paponas” que cambie de aval o se verán en la penosa necesidad de cobrarle.

“Busca otro aval”: Papá de Yeri MUA explota contra “Paponas”

“También si puedes buscar en Ford credit para que te busques otro aval para que no nos veamos en la penosa necesidad de decirte cuando te atrases ‘paga la camioneta'”.

Finalmente, mencionó que si quiere que no lo exponga en sus redes que se quede callado, pues siempre defenderá a su hija.

“Yo no me meto, tú me metiste en esto y cuantas veces me tenga que meter para defender a mi hija y poner el pecho por mi hija lo voy a hacer porque yo sí la amo y nosotros sí la queremos, así que si no quieres que yo ande comentando aquí… quédate callado. ¿Quieres resolver algo? Márcame, venme a ver y lo platicamos”, sentenció.

