Tachan de “hipócrita” al Burro Van Rankin por video sobre Sammy Pérez

En medio de la ola de mensajes de cariño hacia el comediante Sammy Pérez, quien perdió la vida este viernes a causa de un paro cardiovascular, Jorge “El Burro” Van Rankin se encuentra envuelto en polémica por sus declaraciones sobre el deceso del actor. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Al igual que varias personalidades del medio artístico, el ex conductor del programa “Hoy” recurrió a sus redes sociales para pronunciarse sobre la muerte de Sammy.

“Mis condolencias. Un abrazo de verdad y lo vamos a extrañar profundamente al buen Sammy. Les mando saludos y seguimos grabando aquí la serie 40 y 20. Gracias”, expresó el también histrión.

Sin embargo, no todo salió como esperaba, pues tras terminar su emotivo mensaje, Van Rankin se olvidó de poner “pausa” a su grabación, y lo que sus seguidores escucharon a continuación desató la ira de miles.

El Burro Van Rankin sobre Sammy pt1. pic.twitter.com/dOSFIdlQVV — María Ramírez (@MaraRam26289490) July 30, 2021

“Tenía que poner algo, sino me estaban diciendo que por qué no dices algo, tanto que…”, le expresó El Burro Van Rankin a una persona que no apareció en el video, pero al darse cuenta de su fallo puso fin a la grabación.

Como era de esperarse, el video compartido a través de Instagram no tardó en viralizarse y desatar una ola de comentarios en contra del protagonista de “40 Y 20”.

En su mayoría, los usuarios lo tildaron de “hipócrita” debido a su notable molestia por despedir a Sammy Pérez. Y esto no hizo más que empeorar luego de que eliminara el clip, hecho que lo orilló a realizar otro video en el que se defendió de las críticas.

“Amigas, amigos, vuelvo a repetir. Estoy grabando y lo hice como que en dos partes, lo borré por eso, porque empiezan a atacar de una manera terrible cuando no hice nada por compromiso, créanmelo, pero al ratito hablo con ustedes”, detalló.

