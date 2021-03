La famosa banda surcoreana BTS sorprende a su “ARMY” con su participación en el soundtrack de “Signal” una película japonesa que se estrenará el 2 de abril de este mismo año.

Hace unas horas, Big Hit Labels, en su canal de YouTube publica el teaser de la nueva canción llamada “Film Out” donde podemos ver un poco de lo que los 7 integrantes mostrarán en el video oficial.

“Film Out es una balada profunda y emocional que acerca al oyente a la hermosa melodía, haciéndolo recordar a la persona que todavía permanece en su mente y que no puede borrar de su corazón.“

Jungkook, el más joven del grupo, formó parte de la producción y composición de dicha canción. Sabemos que ellos nunca decepcionan a sus fanáticos, sus letras son caracterizadas por contener mensajes emotivos y poderosos, acompañados de melodías agradables y emocionantes.

Jeon Jungkook, 24 años.

Por si no fuera poco, al final de su video anuncian dos fechas, una ya mencionada y otra con un título que enloqueció al fandom. Sigue leyendo para que te enteres de la nueva noticia.

Te puede interesar:

BTS rompe récord y tienen el álbum más vendido en el mundo

Yakult es tendencia mundial gracias a integrante de BTS

BTS, THE BEST

Los nominados de los Grammy 2021 anuncian lanzamiento de un nuevo álbum “BTS, THE BEST” que contendrá sus éxitos japoneses. Contarán con 23 canciones divididas en 2 CD´s, a parte incluirá un Blue-Ray y DVD con contenidos de multimedia.

Éxitos como: Blood Sweat and Tears, DNA, Fake Love, Best of Me, Dionysus, Go Go, Black Swan y MIC Drop se encontrarán en este álbum en su versión japonesa. La popular canción “Dynamite” y muchas más también formarán parte de este proyecto.

Respuesta de ARMY

“ARMY” es como los chicos de BTS denominan a sus fieles fanáticos, siendo este grupo el más grande. No tardaron nada en demostrar su emoción. Se sabe que la relación entre los chicos y sus millones de fans es muy fuerte, ellos en cualquier oportunidad demuestran su amor y su gratitud.

Estos son algunos tweets por parte del fandom donde siempre se mantienen al pendiente de su grupo favorito:

Yo llegando tarde y enterándome que el 16 de Junio tenemos álbum japonés de Bangtan "BTS The Best" y que lanzaron el teaser de "Film out". Encima me encuentro todo lleno de teorías ahhhh



Así quedé: @BTS_twt #FilmOutbyBTS pic.twitter.com/bvKoEFBkXu — 🦋ᵂᶤᶰᵗᵉʳ Mica_⟭⟬⁷✨💫 (@bts_my_universe) March 25, 2021

Los chicos estaban callados por un tiempo y ya anunciaron Comeback japonés, sera lanzado el 16 de junio, y Film Out se lanzará el 2 de abril, el álbum japonés se viene después del Festa tendremos MUCHO contenido, PREPÁRENSE QUE LOS REYES VUELVEN A ROMPER MILES DE RÉCORDS @BTS_twt — ⁷ᴮᴱ abi⁶₁₃ 🍬 (@abiseokjinnie39) March 25, 2021

[INFO]📰



El equipo de producción de 'You Quiz on the Block' reveló que ARMY había comprado todas las pausas comerciales y anuncios que se debían transmitir durante la hora del programa con @BTS_twt. Tan pronto como el MC Jaesuk escuchó esto, se sorprendió y se puso […] pic.twitter.com/jADho8MEdZ — BTS SQUAD ⁷ | #FilmOut ♡ (@Bitiiez) March 25, 2021

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.