BSB ofrecen concierto ONLINE y enamoran a seguidoras en cuarentena. La agrupación logró aminorar un poco el aislamiento en el que viven varias personas en el mundo.

Por lo que al momento de cantar lo hicieron a capella logrando conquistar más a sus fieles fanáticas que los siguen desde que se fundó la boy band.

Al mal tiempo hay que verle la cara positiva, en estos momentos en que el coronavirus ha ocasionado que millones de personas en casi todo el mundo se encuentren en cuarentena en sus hogares para evitar contagiarse.

Los exitosos artistas han demostrado su solidaridad, así como también ellos están padeciendo el aislamiento en el que se encuentran al igual que los demás.

Una de los grupos que se ha unido a algunos cantantes que ya han ofrecido concierto en ’streaming’ fueron los Backstreet Boys, quienes tuvieron como parte del elenco del megaconcierto que ofreció Elton John el cual se denominó ‘The iHeart Living Room Concerts for America’, donde además estuvieron Billie Eilish, Mariah Carey, Sam Smith, Alicia Keys, Demi Lovato o Camila Cabello y Shawn Mendes.

Sin duda los Backstreet Boys lograron conquistar a sus millones de seguidores, los integrantes de la boy band de los años 90 aparecieron en pijama cantando en la comodidad de sus hogares, cada uno por separada, pero gracias a la tecnología los cinco estuvieron juntos.

Los cinco integrantes de Backstreet Boys, AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson; llegaron a millones de personas para cantar uno de sus más grandes éxitos musicales como ‘I Want It That Way’.

Quienes se robaron el momento fueron los hijos de Nick y Kevin, por ejemplo, Odin (hijo de Carter) aparece junto a su papá cantando en la alberca, Mason y Maxwell (Richardson) salen tocando la batería y guitarra, ellos se robaron el momento nostálgico popero.

