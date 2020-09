Bryan Cranston regresa a la televisión como un juez corrupto.

Luego de sorprender al mundo con su talento durante “Breaking Bad”, Cranston volverá a la televisión, después de ganar 4 premiso Emmy. Para el trabajo repetirá su afición por los dramas, esta vez con una miniserie de Showtime llamada “Your Honor”. Ahí encarnará a Michael Desiato, un juez de Nueva Orleans que hará lo imposible para encubrir el asesinato involuntario que cometió su hijo.

Todo se complica más, ya que el occiso era la cabeza de una familia criminal que azota la ciudad. De modo que no sólo está en juego la reputación de Desiato, también el honor de la corte, así como la vida de su hijo.

Los 10 episodios fueron escritos por Peter Moffat, dramaturgo detrás de ‘Criminal Justice’ (la serie que adapta ‘The Night Of’). Dentro del reparto están Michael Stuhlbarg como Jimmy Baxter, Hope Davis como su esposa y Hunter Doohan como el hijo del juez. Completan el reparto Carmen Ejogo, Isiah Whitlock Jr., Sofia Black-D’Elia, Amy Landecker, Margo Martindale, Lorraine Toussaint, Chet Hanks, Lamar Johnson y Lilli Kay.

Al respecto, el actor dijo en sus redes sociales; “Estoy emocionado de compartir con ustedes el tráiler de mi nueva serie Your Honor. ¡Es desgarrador, incluso me da ansiedad verlo!”. Pero la serie no es original, sino una adaptación de un producto Isaraelí dirigido por Ron Ninio y Shlomo Mashiach.

Atención porque detrás de la producción ejecutiva nos encontramos a nuestros estimados Robert y Michelle King (‘The Good Fight’). Edward Berger (‘Patrick Melrose’) dirige los tres primeros episodios. ‘Your Honor’ se estrenará el próximo diciembre, aunque sin fecha concreta. Hasta entonces, te dejamos el trailer aquí:

