¿Brujería? Juan Pablo Medina acudió a “una limpia” antes de perder la pierna

Durante las últimas semanas, el actor Juan Pablo Medina ha sido el tema de conversación, pues se encuentra atravesando un duro momento tras perder la pierna derecha a causa de una trombosis venosa.

En medio de su recuperación, resurgió una entrevista en la que el actor de “La Casa de las Flores” platicó haber acudido con una bruja para hacerse una limpia ante una mala racha laboral.

De acuerdo a Medina, su mamá le habría recomendado acudir a buscar ayuda: “Mi mamá me dijo: ‘tienes que ir con una bruja’… No puede ser que te esté yendo tan mal, que estés ahí y te lo quiten”, dijo a las cámaras del programa Taller de Actores Profesionales (TAP).

Allí, el famoso de 43 años recibió la noticia de que “le habían hecho brujería”, por lo que le recomendaron hacer terapias y repetir mantras.

Te puede interesar:

Mauricio Islas se pronuncia sobre la salud de Juan Pablo Medina: “Va a salir adelante”

Tras perder la pierna derecha, Juan Pablo medina presenta daño en los intestinos

Juan Pablo Medina presentó malestares tras la “limpia”

Sin embargo, habría sido la declaración en donde Medina afirmó que tras la “limpia” comenzó a sentirse muy mal, lo que encendió las alarmas en redes sociales.

“Me dijo: ‘tienes que bañarte con agua de coco’. Me fui a Playa del Carmen con unos amigos, ahí me tienes a las 12 de la noche echándome agua de coco. Pasaron dos semanas, me sentía muy mal, muy débil, mal de la panza… Mi mamá dice: ‘es consecuencia, es una limpia'”.

Aunque hasta el momento, el histrión no ha reaparecido y dado declaraciones sobre el momento que atraviesa, se ha reportado que en ningún momento su familia y novia lo han dejado solo pues le muestran su apoyo incondicional.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.