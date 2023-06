La Colectiva Brujas del Mar se pronunció sobre la denuncia que hizo la influencer Yeri MUA contra su expareja el TikToker español Naim Darrechi, a quien acusó de violentarla.

Comentaron que es preocupante que muchas mujeres culpen a Yeri MUA de la violencia que sufrió, al criticar que ella sabía que Naim era un agresor y que estaba siendo buscado en su país por otros delitos.

Asimismo, lamentaron que en redes sociales se estén realizando encuestas para ver a quien le creen, como si fuera un chisme, puesto a que es un caso de abuso y violencia física.

“Esas mismas personas que acosaban a Yeri diciéndole que es un agresor ahora no le creen cuando a ella no le queda otra más que declarar que ha sido otra de sus víctimas”, señalaron.

Luego de que muchas personas acusaran a Yeri MUA de pasar de una relación a otra y repetir los mismos círculos de violencia, la colectivo explicó que esto se debe a un “vínculo traumático” que no ha sido debidamente tratado.

“Esto se trata de buscar y/o reconocer el trauma en un vínculo y como los comportamientos te son familiares, regresas o permaneces en esa situación, porque no lo ves como una alerta, sino como un lugar que ya conoces, por eso tantas personas tienen historiales largos de relaciones violentas”.

Brujas del Mar respaldan a Yeri MUA en denuncia contra Naim Darrechi

Mencionaron que es comprensible que muchas mujeres no sean conscientes de estos temas, pero eso no significa que deban culpar a la otra mujer y responsabilizarla por la violencia en su contra.

En estos casos, recomendaron vigilar, no juzgar, no insistir, no alejarse, tener mucha paciencia y esperar a que la víctima reconozca la violencia.

Finalmente, agregaron que independientemente de si les gusta o no el contenido de Yeri MUA, las mujeres siempre deben ser protegidas y no culpabilizadas por sufrir violencia machista.

“Ya nos han funado mil veces por defenderla, como hemos dicho anteriormente, no vamos a pedir perdón por defender a las mujeres de la violencia machista”, concluyeron.

Fue el pasado viernes cuando la influencer jarocha reveló que había quedado embarazada de su ex pareja el cantante Naim Darrechi, pero que había decido no tenerlo, debido a que sufría violencia física por parte de éste.

En un mar de lagrimas, la jarocha dijo que tomó la difícil decisión porque sabía que su hijo no iba a tener un buen ejemplo como padre.

En una foto subida a Twitter, mostró moretones y otras lesiones que le provocó su agresor.

Asimismo, señaló que va a actuar por la vía legal, para asegurarse de que no entre a México.

Por su parte, en videos que subió a sus historias de Instagram, Naim Darrechi aceptó haber golpeado a Yeri MUA pero alegó que lo hizo porque ella intentó atacarlo con un cuchillo de cocina, cuando estaba borracha.

“Ella tiene cámaras en su casa, que muestre los videos”, dijo.

Esta no es la primera vez que la influencer se ve envuelta en polémica por sus amoríos, pues también acusó de violencia a su expareja Brian Villegas ‘Paponas’ y lo expuso por no devolverle una importante suma de dinero.

