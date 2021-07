Britney Spears pierde batalla legal por su tutela; juez rechaza petición de la cantante

Luego del revuelo que causaron las revelaciones de Britney Spears tras intentar recuperar su tutela, trascendió que sus esfuerzos no rindieron frutos; y un juez de la Corte Superior de Los Ángeles denegó la petición para destituir a su padre como tutor de su patrimonio.

La mañana de este jueves el mundo se conmocionó luego de que se diera a conocer el fallo del juez, mismo que estipula que el patrimonio de la estrella del pop debe seguir siendo controlado y conservado en parte por su padre, Jamie Spears.

Dicho veredicto surge a solo una semana de que Britney Spears hablara por primera vez sobre su situación de vida tras varios años bajo la tutela de su padre.

La intérprete de “Toxic” se volvió tendencia por la filtración de varios audios sobre su testimonio en la corte. En ellos compartió su descontento por la tutela de su padre, la cual calificó como “abusiva y absurda”.

La cantante estadounidense buscó poner fin a la tutela de su padre luego de 13 años. Por esta razón, Spears rompió el silencio y destapó los desgarradores escenarios que vivió a lo largo de dicho “control”.

“Le he dicho al mundo que estoy bien y feliz (…) Estoy traumatizada. No estoy feliz, no puedo dormir. Solo quiero recuperar mi vida“, confesó.

Britney narró a las autoridades que controlan todos los aspectos de su vida, tanto que una vez le administraron litio en contra de su voluntad y era tan fuerte que se sentía “borracha” y no podía sostener una conversación.

Además, Britney denunció que ha deseado tener más hijos pero no se lo permiten, pues no dejan que se remueva el dispositivo intrauterino: “Quería quitármelo (el DIU) para poder intentar tener otro bebé, pero este supuesto equipo no me permite ir al médico a hacerlo porque no quieren que tenga más hijos“.

