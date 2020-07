Britney Spears: Hermano habla sobre consecuencias del #FreeBritney

Britney Spears sigue enfrentando las consecuencias del colapso público que padeció en 2007, hecho que hizo que la cantante fuera puesta bajo un régimen de tutela que sigue vigente hasta el día de hoy.

Por tal motivo, la intérprete de “Toxic” regresó a la corte y en un encuentro de rutina solicitó que se revise su caso, ya que desea recuperar su libertad y autonomía.

Y luego de que los fanáticos de la estrella se unieran en el movimiento llamado #FreeBritney, promoviendo que la artista recupere su independencia y no dependa de terceros, ahora es su hermano Bryan quien se ha pronunciado al respecto.

“Ella siempre ha querido ser libre. Tener a alguien que constantemente le diga lo que tiene que hacer tiene que ser frustrante. Obviamente había una necesidad al principio de eso, supongo que todos conocen los problemas que estaban sucediendo”, dijo en el podcast As Not Seen on TV, conducido por el presentador Drew Plotkin.