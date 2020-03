Britney Spears dice que rompió el récord de Usain Bolt. La cantante se ha dedicado a correr como parte de las rutinas que usa para mantenerse en forma y con ese tonificado cuerpo.

Además la cantante suele compartir en su cuenta de Instagram sus coreografías de baile que tanto le gustan a sus seguidores.

Durante esta semana Britney Spears ha dado mucho de qué hablar, luego de que publicara en Instagram Stories el tiempo que hizo al correr los cien metros planos, los cuales hizo en 5.97 segundos.

Lo que significa que rompió el récord que tiene el hombre más veloz del mundo, Usain Bolt, cuya marca es 9.58 segundos. Sin embargo la propia cantante reveló que solamente se trataba de una broma.

Todo esto causó revuelo entre sus seguidores, quienes siempre están muy a los pendientes de lo que la cantante sube a sus redes sociales, los cuales siempre dan de qué hablar, la forma en como aparece Britney en sus fotos o videos no es de la manera más normal.

Muchos piensan que la también conocida “Princesa del Pop” no se encuentra bien, desde el 2007 la carrera de la cantante se ha visto afectada por los problemas de salud mental que ha venido padeciendo, en el 2019 volvió a ingresar a una clínica, donde tratan este tipo de padecimientos.

Además en sus redes sociales siempre ha sido objeto de burlas por parte de las personas que no son sus seguidores, por lo que así se refiere de esas personas:

“Nadie te mira más duro que las personas que no te soportan. He leído muchas cosas en línea de personas que critican mis publicaciones… Para mí realmente me siento emocionada por mis publicaciones… y me gusta compartirlas con todos ustedes!!!!”, dijo.