Brenda Zambrano, estrella de Acapulco Shore, finge su muerte y desata la euforia en sus seguidores. La modelo e integrante del popular reality show se convirtió en tema de conversación luego de publicar un enigmático mensaje en sus redes sociales,

Este martes por la tarde, Brenda Zambrano fingió su muerte al compartir una publicación en su cuenta de Instagram que generó todo tipo de reacciones. La imagen ahora ya fue eliminada, sin embargo se podía ver la fotografías de ella al lado de un lazo negro y acompañada de un texto que habría sido escrito por los supuestos familiares de la joven.

Según la publicación, Brenda había sido víctima de un atentado, según la descripción, la chica había sido llevada al hospital de urgencia, sin embargo había fallecido ahí. Al final de la publicación se lee una “moraleja” que da a entender que la noticia solo era una especia de reflexión.

no mames brenda ya estas grande eso se pasa por whatsapp no se publica en insta ahajaaj pic.twitter.com/vWgLroFyY0 — cap (@lupitodrn) December 18, 2019

“Se les comunica a todos los familiares y amigos de Brenda Zambrano. Su familia estamos a través de este Instagram con mucha tristeza para informarles que hace algunos minutos ella sufrió un atentado fue llevado de urgencias al hospital y no resistió… Aun no se le ha avisado a todos pero en la cirugía fue descubierto que había muchas personas especiales en su corazón. Incluso tú que te preocupas. “Moraleja” No dejes para el final sentir preocupación o extrañar a alguien. Viste como…”, se lee en el post.

Muchos de sus fanáticos no llegaron al final e inmediatamente comenzaron a divulgar la noticia de que había fallecido. Al ver su desastre, Zambrano eliminó la publicación. Por otro lado sus seguidores aseguraron que Brenda Zambrano fingió su muerte y la criticaron por haber divulgado la falsa noticia.

Con información de Minuto E.