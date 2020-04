Brad Pitt estuvo con la ex esposa de este famoso boxeador

Brad Pitt estuvo con la ex esposa de famoso boxeador Mike Tyson. El actor siempre se ha caracterizado por ser todo un galán y uno de los más cotizados del medio artístico. Y es que muchos dicen que el famoso puede tener a quien desee. Sin embargo en una ocasión se metió con la ex esposa del boxeador y estuvo seguro que se iba a llevar unos buenos golpes.

La anécdota la recuerda el boxeador con humor, ocurrió en el año 1989, cuando él era una súper estrella del deporte y Pitt apenas comenzaba a ser uno de los actores más galanes del medio.

Tyson contó la anécdota durante el show de Conan hace algunos años y según lo que contó el boxeador, Pitt estaba muy asustado y temía por su vida ¿Será que Mike Tyson le perdonó un golpe? ¿O solo no quería estropearle su bello rostro? Te contamos cómo ocurrieron las cosas.

Mike recordó que luego de separarse de su ex esposa Robin pasó por un mal momento, pues en el fondo la seguía queriendo. Así que una noche decidió ir a verla sin avisar. Ahí se encontró con ella y el actor agarrados de la mano.

“Yo estaba en un coma emocional. Habían tomado mi corazón y lo aplastaron, todo eso me dejó completamente abrumado. No tenía energías para pelear ni nada”, aseguró Tyson.

Y por si fuera poco, cuando Pitt vio al emblemático boxeador, lo único que se le ocurrió fue pedir que no le pegaran.

“Brad (Pitt) debió haber estado ebrio o algo, pero me imploraba que no le pegara y me decía que solo estaban repasando un libreto”, recordó con humor.