Brad Pitt acompaña a Jennifer Aniston durante la cuarentena. Pareciera que el dicho se hace realidad… Donde hubo fuego cenizas quedan; ¿Los volveremos a ver juntos?

Awww… noticias como esta hacen que uno se vuelva a enamorar. ¡Y cómo no!

Según fuentes de la revista “Star” aseguran que esta famosa ex pareja estaría pasando juntos la cuarentena por el coronavirus juntos.

Así es, Jennifer Aniston y Brad Pitt estarían pasando juntos la cuarentena en una lujosa mansión en California, según informa el tabloide estadounidense.

Y es que “Star Magazine” publicó que fuentes informan que esta famosa ex pareja estaría pasando juntos la cuarentena por el coronavirus juntos, lo que podría confirmar que habría entre ellos una virtual reconciliación.

En la publicación se asegura que esto ha servido para que vuelvan a convivir y pensar en volver a compartir una vida juntos.

Por lo que además de pasar el tiempo juntos, también cocinan, comparten lecturas, se ejercitan, entre otras actividades.

Revelaron también que la pareja hace videollamadas con amigos cercanos como Courteney Cox, Sandra Bullock y Amal y George Clooney.

Brad Pitt & Jennifer Aniston

Incluso, la misma revista informa que esto no es para nada del agrado de Angelina Jolie (ex esposa de Brad), quien supuestamente ha reaccionado negativamente ante la posibilidad de una reconciliación de su ex marido y Aniston.

Sin embargo, personas allegadas como Melissa Etheridge asegura que esta información es falsa, pero que sí conservan una entrañable amistad y así lo dijo:

“Creo que siempre seguirán siendo amigos porque ellos son dos especiales personas que pueden superar cualquier cosa, y espero que su amistad perdure. Aquellos fueron días de gloria, yo recuerdo esos días”, aseguró para el programa “Wacht What Happens Live”.

Con información de Agencias

