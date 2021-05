Boda de Saúl “Canelo” Álvarez: todos los detalles sobre la lujosa ceremonia en la catedral de Guadalajara

La tarde-noche de este 22 de mayo se llevará a cabo la boda religiosa entre Saúl “Canelo” Álvarez y Fernanda Gómez a solo una semana de la celebración de la boda civil.

Mucho se ha hablado sobre la lujosa ceremonia que el boxeador tendrá en la catedral de su natal Guadalajara, así como de los invitados especiales que asistirán a la celebración más hablada del año.

De acuerdo a un empleado de la catedral de Guadalajara (llamado Juan López), El Canelo Álvarez y Fernanda Gómez tendrán una ceremonia digna de cuento de hadas. ¡Sigue leyendo para enterarte!

En entrevista para el programa de El Gordo y la Flaca, el encargado de intendencia indicó que la pareja fue muy específica con sus peticiones.

“Se va a limpiar lo que es el altar de plata, lo van a mandar a limpiar para que luzca todo precioso. Los arreglos florales que él mismo mandó a poner se van a colocar”, dijo.

Además, detalló que al igual que la boda civil, el evento será un evento muy privado: “La catedral va a estar cerrada exclusivamente para ese evento, el centro va a estar cerrado, creo que van a cerrar tres o cuatro cuadras a la redonda“.

La espectacular boda de Canelo Álvarez asciende al medio millón de dólares

No es ninguna sorpresa que el Canelo no escatima en gastos cuando de momentos especiales se trata, y su boda no será la excepción.

Según la periodista Charbel Kuri, Álvarez habría pagado 150 dólares por reservar la fecha en la catedral; sin embargo, la suma total de la misa más la fiesta asciende a más de medio millón de dólares.

J Balvin “se burla” del Canelo Álvarez

Adrián Uribe y Thuany Martins se casaron: “Les presento a mi esposa”

Para la importante tarea de organizar su boda, la pareja dejó todo en manos de Jaime González, un wedding planner exclusivo. Él ha tenido la oportunidad de trabajar para: Galilea Montijo, Marisol González, Jaqueline Bracamontes, Sylvana Beltrones, Ximena Navarrete y Claudia Álvarez.

La exclusividad del evento también se hace presente en la lista de invitados, en donde destacan Julión Álvarez, J Balvin, Maluma, la Dinastía Aguilar y Eddy Reynoso.

Además, se rumora que los encargados de amenizar la noche serán: Los Ángeles Azules, Maná y la Banda El Recodo.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias AQUÍ.