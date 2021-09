¡Boda a la vista! Britney Spears anuncia su compromiso con Sam Asghari

En medio de la expectativa que ha causado la situación legal y tutela de Britney Spears, la cantante dio a conocer que finalmente está lista para avanzar y prueba de ello es su reciente compromiso con Sam Asghari. ¡Sigue leyendo para enterarte de los detalles!

A través de sus cuentas de Instagram, la pareja se mostró más que feliz al compartir la noticia con sus millones de seguidores:

“No lo puedo creer”, escribió Britney Spears para acompañar un video con varias tomas cortas en la que se ve a ambos, mientras la cantante presume su anillo.

“¿Te gustó?”, pregunta Sam Asghari. Ante esto, la intérprete de “Hit me baby one more time” contestó con una afirmación muy efusiva y una sonrisa en el rostro.

Britney Spears y Sam Asghari se comprometen

Por supuesto, la publicación no tardó en causar revuelo en redes sociales y generar varias respuestas en las que se felicitaba a la cantante por finalmente poder llevar a cabo lo que la hace feliz.

“Awwww, muchas felicidades a ambos”; “Son hermosos juntos, que bonito que ya tendrás tu final feliz” y “Me encantan, que sean muy felices juntos”, son algunas de las respuestas bajo el video.

Por su parte, Paris Hilton le envió sus buenos deseos con el mensaje: “Felicidades amor, estoy muy feliz por ustedes. Bienvenida al club”.

La noticia del compromiso de Britney Spears surge a solo unos días de que Jamie Spears, papá de la cantante, renunciara a seguir siendo el tutor legal de su hija después de que ella pidiera ante los tribunales que se le retirara la patria potestad.

De acuerdo a la artista, su progenitor estaba llevando una tutela “excesiva” que le impedía seguir con su vida de forma normal.

