Bioserie de Chespirito: Florinda Meza no está invitada, mira por qué

Bioserie de Chespirito: Florinda Meza no está invitada. La actriz y viuda de Roberto Gómez Bolaños no está invitada a participar en la serie de Chespirito, la cual será producida por Roberto Gómez Fernández. La actriz reveló algunos detalles del por qué y aquí te lo contamos todo.

Hasta hace unos meses Edgar Vivar había anunciado que documentaría la serie de Chespirito, sin embargo no se esperaba que la viuda del fallecido escritor no estuviera invitada. “No sé de ninguna serie. Es muy peligroso hablar de lo que no se sabemos todavía y no puedo decir nada de manera hipotéticamente porque lo hipotético no existe”, dijo la actriz en una reciente entrevista.

Así, Florinda Meza no participará en la serie, se esperaba quela actriz tuviera algún rol o papel especial en la esperada producción, pero ahora con estas declaraciones ya no se sabe qué tan oficial sea el proyecto.

Por su parte, María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a la Chilindrina, sí tendrá un rol en la serie, fue el mismo “Señor Barriga” quien aseguró que ésta ya había sido invitada a participar.

La producción ahora se ruede por el hijo del fallecido actor. Si bien Meza siempre mostró estar del lado de su esposo, parece que él no la tiene contemplada para su proyecto. Florinda Meza formó parte del elenco del Chavo del 8 por más de 9 años. En 2004 se casó con Chespirito y lo acompañó hasta su muerte en 2014.

Así, la bioserie de Chespirito no tendrá a Florinda Meza dentro de su elenco.

Con información de El Sol de México.