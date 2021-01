¡La espera terminó! Luego de dos años de creación, las artistas Billie Eilish y Rosalía lanzaron la canción “Lo Vas a Olvidar”, tema que será incluido en la serie Euphoria.

El tema, catalogado como etéreo con una apenas perceptible instrumentación, ha sorprendido al presentar a la estadounidense Billie Eilish cantando en español.

“Dime si me echas de menos aún”, es la primera frase de la canción que interpreta la española Rosalía. Eilish la secunda con “Dime si no me perdonas aún”, sorprendiendo a todos con un español fluido.

“Lo vas a olvidar” es la tercera colaboración de Rosalía con un artista estadounidense, recordemos que ha tenido la oportunidad de cantar al lado de Travis Scott (con el tema “TKN”), y con The Weeknd en el remix del éxito “Blinding lights”.

Muchos fanáticos de las intérpretes, han compartido su emoción al ver a dos artistas con historias musicales tan distintas, unirse. La emoción fue tal, que la canción no tardó en hacerse tendencia en Twitter.

Como ya se había informado, la canción formará parte de la banda sonora de un capítulo especial de la serie “Euphoria” para el canal de televisón HBO Max. Dicho capítulo llevará por nombre: “F * ck Anyone Who’s Not A Sea Blob”.

La serie de televisión “Euphoria” se transmite a través del canal HBO Max y desde su fecha de lanzamiento en junio de 2019, fue elogiada por su cinematografía, historia, partitura, así como las actuaciones de sus protagonistas: Zendaya y Hunter Schafer.

*Puedes checar la canción y el videoclip de “Lo Vas a Olvidar”, aquí:

