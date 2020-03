Billie Eilish se desnuda en pleno concierto. La cantante de 18 años de edad se mostró como nunca, además enfrentó a las personas que le han criticado su cuerpo.

Por lo que las personas que asistieron al American Airlines Arena de Miami, Florida, donde presentó su gira Where Do We Go?, se quedaron impactadas al ver a la interprete de Bad Guy.

Sin duda una de las cantantes jóvenes que se encuentra en los cuernos de la luna es Billie Eilish, en la ceremonia de los Grammys de este año se llevó siete gramófonos, cinco para ella y dos para su hermano.

De todos los premios que ganó, la cantante obtuvo los cuatro más importantes de toda la ceremonia Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum, Grabación del Año y Canción del Año.

Aunque Billie realmente ha demostrado que tiene un gran talento a su corta edad y que no necesita mostrar su cuerpo para vender millones de discos.

Ella siempre se ha caracterizado por ocultar su cuerpo utilizando ropa muy holgada, con la finalidad de no ser sexualizada, pero este fin de semana la cantante ha sorprendido a sus seguidores al mostrar un video en su concierto donde aparece mostrándose desnuda.

Mientras la cantante aparece quitándose la ropa, ella expone su punto de vista y mira a la cámara para enfrentar a las personas que la han criticado por su vestimenta:

“¿Te provocan mis hombros? ¿Y mi pecho? ¿Soy yo mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es el que querías? Si llevo lo que me es cómodo, no soy una mujer, Si me quito las capas, soy una pu** y, aunque nunca has visto mi cuerpo, tú lo juzgas y me juzgas a mí por él”, comenta Billie Eilish en el polémico video.

Asimismo, una vez que comienza a finalizar el video, la joven de 18 años de edad se queda solamente en brasier, por lo que lanza una pregunta a los espectadores si le gustaría que fuera más pequeña o más débil, más suave, más alta o más callada. “¿Mi valor se basa sólo en tu percepción o tu opinión sobre mí no es mi responsabilidad?”, dijo.

Billie Eilish se desnuda en pleno concierto

ESTOY GRITANDO BILLIE EILISH TE AMO

pic.twitter.com/SXkpFJOgiE — sof 87 (@tragosdeclorox) March 10, 2020

Puedes seguirnos en Facebook El Dictamen Entretenimiento.

Y si quieres ver más noticias de entretenimiento da click AQUÍ.

Con información de Quién.