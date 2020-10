Billie Eilish libera el video para James Bond.

Hace 3 horas, la cuenta de Billie Eilish en You Tube publicó el video de “No Time To Die”. Tema realizado desde febrero para el largometraje homonónimo del 007. Originalmente, la última aventura de Craig encarnando a James Bond iba a estrenarse en abril del presente año. Pero el COVID19 hizo lo que mejor sabe hacer.

Luego de arrasar en los Grammys 2020, Eilish consiguió la batuta para musicalizar los créditos de las nuevas aventuras del espía favorito de los cines. Algo que le ha valido el Óscar a muchos intérpretes desde hace 25 años. De modo que la prensa especializada, así como océanos de fans se preguntaron con qué suerte correría la joven.

Como la mayoría de los videos musicales que fungen como una especie de promocional, mientras Billie canta, segundos del metraje original saltan a la pantalla. En lo que vemos escenas que pueden no salir en el corte final, la chica protagoniza un primer plano en un cómodo blanco y negro. La composición musical toma elementos clásicos del 007 que engalanan la melodiosa voz con un piano de fondo.

Nada mal para la primera vez de Billie y su hermano Phineas trabajando en la música original de una película tan importante como la de No Time to Die dentro de la franquicia de James Bond. Sin embargo, hemos de decir que la participación de esta cantante en producciones no es nuevo, al menos no como parte de los soundtracks. Una de las más “recientes” fue en Euphoria de HBO, protagonizada por Zendaya, con you “should see me in a crown”.

