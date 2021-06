Billie Eilish en polémica tras ser acusada de “queerbaiting” por sus fans

Billie Eilish está entrando a una nueva era como artista ya que esta en campaña de promover su nuevo disco “Happier than ever“.

Ya ha regalado un par de sencillos del mismo álbum antes de que este salga oficialmente a la luz, “Your power” y el más reciente “Lost cause“, el cual fue el responsable de la nueva polémica.

Hace dos semanas Billie lanzó el video oficial de “Lost cause”, que dejó impactado a sus fanáticos, ya que da lugar a una pijamada de mujeres que poco a poco va saliendo de control.

Luego la cantante publicó en su instagram una foto del día de grabación del video, donde se le ve rodeada de mujeres, a lo que pone “amo a las chicas”.

Esto despertó la curiosidad de sus seguidores, ya que parecía un anuncio de que Eilish era parte de el la comunidad LGBTQ+.

Provocó controversia ya que al parecer la intérprete de “Ocean eyes” lleva tiempo saliendo con el actor Matthew Tyler Vorce.

Se creó el #youlikegirls, para acusar de queerbaiting a Billie. El término se refiere a aquellos creadores que intentan atraer a una audiencia LGTBQ+ solo por publicidad.

Es la segunda vez que se le acusa de esto a la cantante ya que en el 2019 pasó la misma situación con su canción “wish you were gay“, que trata sobre una persona que esta enamorada de alguien que ya no siente lo mismo por ella y busca cualquier excusa para superarlo.

Esto piensan los fanáticos de Billie Eilish sobre la situación

vale billie eilish acaba de decir sin decirlo en una publicación q es bi o es queerbaiting? — schruweck (@hosetxu) June 10, 2021

la Billie eilish queerbaiting y luego tiene un noviO homofóbico jajaja girl, pueden dejar de hacer ver q son LGTBQ+ para atraer fama? — Iria🌛 (@iriaexiliada) June 12, 2021

Billie Eilish haciendo Queer baiting??



Q lástima, me caía bien — 𝖎𝖓𝖊𝖋𝖆𝖇𝖑𝖊 (@spicyaquarium) June 13, 2021

Wey dejen a Billie Eilish en paz, si es gay y no lo quiere decir abiertamente está en todo su derecho

Tanto para quienes aseguran que es gay como para quienes aseguran que está haciendo queerbaiting: DEJEN DE ASUMIR LA SEXUALIDAD DE LAS PERSONAS — Analgésica 💉 (@anabanana_oc) June 12, 2021

oigan la gente que anda tachando de queer baiting a billie eilish, que no habíamos quedado que no se le presiona a nadie para salir del closet?🥺 — golden (@kwptnairam) June 10, 2021

La cultura de la cancelacion da mucha risa, cancelan a Billie eilish por supuesto queer baiting en un post de ig en el que decia "i love girls" y no a Noah beck cuando el ha hecho muchas veces lo mismo en tiktok con el blake este haciendose como si se fueran a besar, Gracioso — 𝑩𝒆𝒅_𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓0816 (@BLover0816) June 12, 2021

O sea que está cool cuando Harry Styles deja a la ambigüedad su orientación sexual porque no le debe explicaciones a nadie (idea que apoyo completamente), pero cuando ven a Billie Eilish diciendo una (1) vez que ama a las mujeres, ¿ella SÍ está haciendo queerbaiting? — not lola ☻ (@starmighi) June 12, 2021

