Bésame mucho: el festival al que todo latino quiere ir

Recientemente se anunció en redes sociales el cartel del festival Bésame Mucho, con una poderosa y muy variada alineación de artistas latinos para el gusto de varias generaciones y géneros. La cita será el próximo 3 de diciembre en el Estado Dodgers en Los Ángeles.

El line up del festival incluye 3 escenarios: el rockero, con Caifanes, Café Tacvba, Enanitos Verdes, Mägo de Oz, Moenia, Zoé, entre otros. También está el escenario clásicos con Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, El Bronco, Sonora Dinamita, o Ramón Ayala.

Finalmente, los fans del pop podrán ver a bandas como La oreja de Van Gogh, Fey, OV7, Sin bandera, Alek Syntek, Kabah, Caló o Kumbia Kings.

La preventa de entradas empezará el próximo 18 de febrero y sus costos están entre los 199.99 y los 324.99 dólares estadounidenses. Toda la información del evento aquí .

Sobre Live Nation, empresa organizadora

Bésame mucho ratifica el éxito de la nostalgia para este tipo de eventos. Hace unas semanas se anunció When We Were Young, un festival de rock alternativo para la generación del 2000, que agotó en pocos días sus entradas.

Tanto Bésame mucho como When We Were Young son de la empresa Live Nation, empresa que también estuvo detrás de Astroworld , donde murieron 10 personas en una estampida humana.

Hace unas semanas, la compañía emitió un comunicado sobre las preocupaciones de seguridad del evento.

“La seguridad de los fanáticos, los artistas y el personal está minuciosamente planificada entre los organizadores del evento y en coordinación con las autoridades locales”, dijo la compañía.

“Hemos visto mucha emoción en torno a este festival (When We Were Young) y esperamos organizar un evento increíble para todos los fanáticos este octubre. Invitamos a los fanáticos a consultar el sitio web del festival y las redes sociales para conocer las últimas actualizaciones”.

Otra inquietud del público fue la gran cantidad de bandas para un solo día, algo que también se evidencia en Bésame mucho. Sobre el tema, la compañía respondió: “los tiempos de set variarán con las bandas anteriores que tienen sets más cortos y los cabezas de cartel los más largos” y que “para muchos festivales es típico que los primeros actos tengan 20-30 minutos, mientras que los cabezas de cartel a menudo actúan más, más cerca de 45 a 60 minutos o más”.