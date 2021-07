Benny Ibarra confirma gira de Timbiriche y deja la “puerta abierta” a una bioserie

Ante el inminente éxito de las bioseries de múltiples estrellas del mundo del entretenimiento en México, el cantante Benny Ibarra reveló que la agrupación Timbiriche ya se encuentra en pláticas para la realización de su bioserie. ¿Cuándo será transmitida? ¿Quiénes serán los actores? Aquí te damos los detalles.

En entrevista con varios medios de comunicación durante el cierre de temporada de la obra Ghost: La sombra del amor, Ibarra respondió a los cuestionamientos sobre la posible producción de una bioserie.

De acuerdo al cantante, dicho proyecto no ha sido descartado por los miembros de la banda; de hecho, prefieren ser ellos los encargados de la producción del proyecto.

“Me gustaría que existiera una serie de Timbiriche, pero también me gustaría que Timbiriche como lo hemos hecho desde hace 20 años, lo cuidemos entre nosotros, ahorita como no estamos activos como banda y no hay gira, pues no tiene caso hacer una serie”, indicó Benny Ibarra.

Más que hablar de su vida privada, Timbiriche busca mostrar la historia de la banda y su desarrollo en los escenarios. Momentos “detrás de escena” que muestren a sus fanáticos lo que significa ser parte de Timbiriche.

“Al final, creo que la banda ha sido muy transparente, la gente sabe de qué estamos hechos no hay tantos misterios qué contar, pero sí celebrar la música que hasta la fecha sigue siendo muy importante. Sí creo que es un repertorio que por suerte puede darse a las nuevas generaciones“, agregó.

Además, el intérprete de Besos de Ceniza indicó que la bioserie no llegaría “sola”. Vendría acompañada de un tour: “creo que es obvio que primero haya una serie y después venga una gira; esperemos que eso suceda en un par de años más o menos“.

