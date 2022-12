Bellakath, la intérprete de “Gatita”, solicitó a sus seguidores que no le pidan fotografías, cuando la vean haciendo cardio.

“No me pidan fotografías cuando me encuentre haciendo cardio, no me gusta y no saben cuanto trabajo me cuesta hacerlo, pero lo hago por mi físico y por ser mejor persona”, escribió en sus historias de Instagram.

Bellakath solicita a sus fans que no le pidan fotos cuando hace ejercicio

Te puede interesar:

La reguetonera explicó que no le gusta hacer ejercicio y cuando le piden fotos le cuesta más trabajo continuar con la actividad.

“Wey, neta que los amo, pero si ustedes quieren una Bellakath más nalgona me tienen que dejar terminar mi ejercicio”, concluyó.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen

Más noticias: AQUÍ