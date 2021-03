Bella de la Vega acusa a Gael García de ignorar los problemas de salud de su padre

Tras el sensible fallecimiento del actor y director de escena José Ángel García, su viuda, la actriz Bella de la Vega, acusó a Gael García Bernal de haber ignorado el mal estado de su padre.

De acuerdo a una entrevista con TvNotas, de la Vega le envió una fotografía a Gael García en la que podía constatar el mal estado de salud de su padre, pero no recibió respuesta alguna.

“Antes de la muerte de José Ángel, le mandé pruebas del mal estado de su papá por WhatsApp. Le envié una foto de su padre tirado en el suelo, ahogándose, porque ya no tenía oxígeno, y donde yo le pedía ayuda”, señaló la también actriz.

Además, la viuda de José Ángel asegura que recibió malos tratos de parte de García.

“Gael me regañó, me trató mal y me dijo que no le enviara ese tipo de fotos nunca más. Borré la foto, pero le grité que no era porque quisiera, sino para que se diera cuenta de la condición en la que estaba su papá. Quería que viera que no mentíamos para sacarle dinero”, añadió.

Bella de la Vega sobre el fallecimiento del papá de Gael García

Por otra parte, a pesar de sus intentos, Bella informó que su esposo recibió apoyo económico de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) y no de Gael.

“Gael estaba en Valle de Bravo, no pasó a ver a su papá y se fue mejor a Cozumel, fue poco compasivo, no le ayudaba ni con sus medicamentos. Unas pastillas costaban 13 mil pesos y José estaba preocupado por conseguirlas, pero afortunadamente se las dieron en la ANDA, aunque su hijo no era de ver en qué le podría ayudar”, finalizó.

José Ángel García falleció el pasado 22 de enero, tras sufrir complicaciones por la fibrosis pulmonar que padecía, luego de estar hospitalizado por unos días.

