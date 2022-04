¿Belinda superó a Nodal? Luce espectacular cambio de look que lo prueba

Belinda sorprendió a sus fans con un nuevo look que la hace ver más bella que nunca. Tal acción ha sido tomada por muchos como una prueba de que ha cerrado el capítulo con su ex prometido, Christian Nodal, después de haberse vistos involucrados en muchas polémicas tras su ruptura. Popularmente, se dice que cuando una persona se corta el cabello, decide darle un nuevo estilo o se hace un cambio de look después de romper con su pareja, está cerrando ciclos ¿Será que finalmente Belinda a superó a Nodal?

Belinda y Christian Nodal mantuvieron una relación por casi 2 años, después de haberse flechazo mientras eran coaches de ‘La Voz’ en 2020. Pese a las dudas de que su romance fuera real y no se tratara de una estrategia de publicidad, los cantantes sorprendieron en mayo de 2021 cuando a través de sus redes sociales anunciaron que se iban a casar. Belinda presumió el anillo de compromiso valorado en 3 millones de dólares que Nodal le dio.

Después de lo que parecía una relación perfecta, a inicios de 2022 varios rumores señalaban que las cosas entre ‘Nodeli’ no iban bien, finalmente en febrero de este año, Christian publicó una historia en Instagram donde anunciaba su ruptura con la cantante española. A partir de entonces múltiples teorías controversiales han surgido sobre las razones de su separación; entre ellas las que más tomaron peso dicen que Nodal engañó a Belinda con su ex novia, o que Belinda le pidió un préstamo por cuatro millones de dólares para pagar su deuda con el SAT, pero el joven ganador del Latin Grammy habría descubierto que la cantidad adeudada era menos de la cuarta parte que le había dicho.

Belinda luce espectacular cambio de look

Después de bastantes días en el ojo del huracán, Belinda y Christian Nodal retomaron sus carreras profesionales, dejando de lado todas las polémicas sobre sus relación y rompimiento. Ahora la cantante española se encuentra con mucho trabajo, pues está a poco de estrenar la serie de Netflix en la que participa y la cual representa su regreso a la actuación. Se trata de ‘Bienvenidos a Edén’, que estará disponible a partir del 6 de mayo.

Además, Belinda ha regresado a sus redes sociales donde se dejó ver con un nuevo look, que la hace ver muy bella. La cantante decidió hacerse un ‘bob mediano con besos de sol’, un estilo que será parte de tendencias para este verano. La también actriz luce una cabellera castaña clara que le llega a los hombres, a diferencia del característico rubio que ha usado por años.

El nuevo cambio de look que se ha hecho Belinda ha sido tomado con una señal de que ya ha superado a Nodal, que ha cerrado ciclos y se encuentra lista para iniciar un nuevo capítulo en su vida. De igual forma, la cantante decidió mudarse por unos meses a España para comenzar nuevos proyectos.